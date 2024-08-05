Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.50’de başladı.
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