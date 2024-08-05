Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:11
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.50’de başladı.


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