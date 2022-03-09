Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sekiz fakülte kuruldu
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile üç farklı üniversitede bir fakülte ve iki yüksekokul kapatılırken sekiz farklı üniversitede ise toplam sekiz fakülte kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, üç farklı üniversitede bir fakülte ve iki yüksekokul kapatılırken sekiz farklı üniversitede ise toplam sekiz fakülte kuruldu. Kurulan fakültelerden üçünü eczacılık, birini ise diş hekimliği fakültesi oluşturdu. YÖK’ün verilerine göre, eczacılık fakültesi sayısı 53’e, diş hekimliği fakültesi de 105’e yükseldi. Cumhuriyet’e konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Niteliksiz eczacılık fakülteleri istemiyoruz. Bu kararı yanlış buluyoruz” dedi.
“Yeni eczacılık fakülteleri kararını şaşkınlıkla ve hayretle izliyoruz” diyen Ercanlı, şöyle konuştu: “İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir mesleğin, hatalı eğitim politikalarına kurban edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Mevcut fakülteler normalin çok üstünde. Açılan eczacılık fakültelerinin birçoğunda yeterli öğretim görevlisi ve laboratuvar imkânları bulunmuyor. Yüzde 80’i eczacılık fakültesi konusunda akredite olmuş değil. Ayrıca bu karar, kaynaklarımız ve sektörün işgücü ihtiyacıyla da bağdaşmıyor. Her ile bir eczacılık fakültesi açılmasının ilerleyen süreçte önüne geçilemeyecek halk sağlığı sorunlarına davetiye çıkaracağı çok net biçimde gözüküyor. Bu gidişata bir son verilmesi gerekiyor.”
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