Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:42

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve yine bakanlığın Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu da görevden alındı.

ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE

Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliği’ne ise Metehan Başar atandı.