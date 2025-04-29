Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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AA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 00:47

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan'da İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.


Etiketler: #Erdoğan #Cevdet Yılmaz #Cumhurbaşkanlığı

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