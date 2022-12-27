Cumhurbaşkanlığı'ndan emekli amiraller hakkında verilen beraat kararına itiraz

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

Emekli amiraller hakkında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan davanın tüm isimlerin beraatiyle sonuçlanan kararına Cumhurbaşkanlığı da itiraz edecek.

Dava “suçtan etkilenen” olarak katılan sıfatıyla bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın da karardan bir gün sonra mahkemeye “süre tutum” dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı, dilekçede, “Mahkemeniz hükmünü, yasa ve hukuka uygun bulmadığımızdan istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunuyoruz” dedi. Gerekçeli hükmün tebliğ edilmesinin ardından gerekçeli ve ayrıntılı istinaf başvurusunun yapılacağı kaydedilen dilekçede, yasal süre içinde bu başvurunun yapılabilmesi için süre istendi.