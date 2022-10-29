Cumhuriyet 99 yaşında... Vatan caddesinde resmi geçit töreni yapıldı
Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 99. yılı dolayısıyla İstanbul Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi.
İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah İstanbul Valiliği'nde başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, valilik binasında düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Buradaki törene, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve protokol üyeleri katıldı.
Vali Yerlikaya, tebrikleri kabul etmesinin ardından Resmi Geçit Töreni için Vatan Caddesi'ne geçti. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'ndeki Resmi Geçit Töreni'ne İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın yanı sıra, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu.
Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, üstü açık askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından İstanbul Valisi Yerlikaya bir konuşma yaptı.
Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit başladı. Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan ‘Türk Yıldızları’nın şovu da yer aldı.
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