Cumhuriyet gazetesi ve ÇYDD'den ortak etkinlik: 100. yılımızı kutluyoruz

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Gazetemiz Cumhuriyet ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeniyle “Cumhuriyetimiz 100 yaşında” başlıklı özel bir etkinlik düzenliyor. Yarın başlayacak etkinlik, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin gözünden “Kurtuluş’un Türkiyesi-1922 Ankara Yazı” resim sergisiyle başlayacak.

5 PANEL DÜZENLENECEK

Ayrıca ÇYDD ile Cumhuriyet Kitapları işbirliğinde yayımlanan Cumhuriyet Kitapları serisindeki laiklik, bağımsızlık, eğitim, demokrasi, kadın hakları konularını kapsayacak panel düzenlenecek.

Panelin “Laiklik” oturumunda Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Dr. Harun Tepe, “Bağımsızlık” oturumunda Dr. Serdar Şahinkaya ve Prof. Dr. Hakan Reyhan, “Eğitim” oturumunda Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Dr. Nazlı Somel, “Demokrasi” oturumunda Prof. Dr. Cangül Örnek ve Araştırma Görevlisi Aynur Demirli, “Kadın Hakları” oturumunda ise Erendiz Atasü ve Dr. Nejla Doğan konuşmacı olarak yer alacak.

Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak için hazırlanan etkinlik, sanatçı Pınar Ayhan’ın “Beni Hatırlayınız” müzik gösterisiyle sonlanacak. Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinlik, saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek.

YÜZ BİN KIZ ÇOCUĞUNA BURS

ÇYDD, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 100 bin kız çocuğuna burs verme hedefini Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirdi. Dernek bu kapsamda yarın İstanbul’da “Cumhuriyet’in 100.Yılı Anısına Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları Buluşması” etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik sabah saat 09.30’da Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak anma töreniyle başlayacak ardından da Levent İş Sanat Kültür Merkezi’nde devam edecek. Etkinliğin sonunda “Çağdaş Türkiye’nin Gelecek Güvencesi Türkan Saylan’ın Kızları” başlıklı bir panel de düzenlenecek.