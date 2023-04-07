Cumhuriyet gündeme getirmişti: ‘Esenyurt’ta operasyonda 29 şüpheli yakalandı’

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:08

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:08

İstanbul merkezli 6 ilde bahsi geçen örgüte yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada, Esenyurt'taki bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıklarını belirledi.

Çeteye ilişkin gündeme getirdiğimiz iki haberimizin ardından operasyon düzenlenirken İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 29 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, 58 mermi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

NE OLMUŞTU

Esenyurt’ta yer alan 3 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği öne sürülmüş; Fly Butik Residence isimli projenin kurucusu Metin Uçar, kendi imzasını taklit edildiğini ve 224 dairenin 800 kişiye satıldığını iddia etmişti. Daire sahiplerinden bir yurttaş ise, satın aldığı dairelere giremediğini ve çete tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Çete hakkında Fly Butik Residence’den daire alan yaklaşık 170 kişinin şikayetçi olduğu vurgulanırken, iki senedir dava sürecinin devam ettiği belirtildi.