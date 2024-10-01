Cumhuriyet gündeme getirmişti: Fatih Erbakan’dan büyükelçilik açıklaması

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:43

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:43

Cumhuriyet geçen günlerde partisinden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın hedefinde Paris Büyükelçiliği olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halk TV’de Kürşat Oğuz'un sunduğu ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz’ın katılımcısı olduğu ROTA programına katıldı. Siyaset gündeminin önde gelen sorularını yanıtlayan Erbakan, partisinden istifa eden Kasım Gülpınar hakkında dikkat çeken bir iddia da bulundu.

"DOĞRULUĞUNU TAM BİLEMİYORUM"

“Dengeli bir tavır olarak görmüyoruz. Tutarsız bir yaklaşım ve dengeli olmayan bir tavır olarak görüyorum. 3 ayda 4 ayda böyle bir dönüşüm yaşanması mantıklı değil” diyen Erbakan, “Kendisinin bir büyükelçilik veya bir bakanlıkla ilgili düşüncesinin olduğu duyumlarını alıyoruz. Doğruluğunu tam bilemiyorum. Böyle olursa Belediye Başkanlığını da bırakacak ki, Büyükelçi veya Bakan olsun. Bu kendisi açısından olumlu olmaz. Urfalılar kendilerine hizmet için seçmişler. Oy vermişler bırakıp sizin başka bir ülkeye büyükelçi olmanız veya bakan olmanız nasıl karşılanır bununla ilgili endişelerimiz var. Belediye meclis üyeleri ile yapılan toplantıda söyledikleri de ortada, 'anket yaptırdım partini terk etme diyen yüzde 69 çıktı ama ben ayrılacağım.' diyor. Sadece Yeniden Refahlılar değil CHP'liler de oy verdi, İYİ Parti seçmeni de oy verdi. AKP'den bunalmış tüm Urfa halkı, Kasım Bey'de birleşti. Bu da büyük bir vebal tabi. Büyük bir değişimi sağlayacağı için bu oyları verdiler. Şimdi 5-6 ay içinde oraya gitmesi tutarlı değil” dedi.