18 Kasım 2024 Pazartesi

Ellerini kollarını bağlamışlar. Ağzına bez sıkıştırmışlar. Sürekli vuruyorlar. Buna da yargı diyorlar.

Sadece “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdılar. Sadece yıllardır TSK’nin geleneği olan mezuniyet yeminini ettiler. Ardından günlerce hakarete uğradılar. Haklarında soruşturma açıldı. Öğrendik ki Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun da aralarında olduğu askerler ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş.

Önümde üç tane yargı dosyası duruyor. Üçünün de konusu hakaret. Neyle mücadele ettiğimizi, Teğmen Ebruları harcayan düzenin nasıl kurulduğunu, Cumhuriyet kurumlarının ne hale getirildiğini anlayın diye anlatacağım.

KEMALİSTE TECAVÜZ SERBEST!

İlki Teğmen Ebru ile ilgili.

Dedim ya, yemin töreninden sonra binlerce hakarete uğradılar diye. Baş etmek mümkün değildi. Ama fotoğrafının altına yazılanlardan bir tanesi Teğmen Ebru’ya “Yeter artık”dedirtti. Genç bir kadın olarak savcılığa şikâyet etti.

Bu köşede küfür görmezsiniz. Ama madem faili etmiş, madem savcı birazdan okuyacaklarınızı yazmış, ben de utanmadan yazayım, kızaran senin yüzün olsun okuyucu: “Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

Savcı bu paylaşımda bir suç görmedi. Geçen 21 Ekim’de kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Ebru’nun fotoğrafının altına yazılan bu küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.

Devlete göre “Mustafa Kemal’in askeri” demek suç, “Kemalist askere tecavüz edebilirim” demek ifade özgürlüğüydü!

Şaşırmayın. Türkiye’de bir kısım yargı, adaleti tecelli ettirmek için değil, bu zorbalığı millete zorla kabul ettirmek için çalışıyor.

BAHÇELİ’YE KIZAN ASKER

İkincisi bir başka askerin, emekli Albay Orkun Özeller’in soruşturması. Uzun yıllar sınır ötesinde operasyonlara katılan Özeller, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hakkında resen soruşturma başlatıldı, şak diye ifadeye çağrıldı.

Özeller, Devlet Bahçeli’nin Öcalan’ın hapisten çıkarılıp Meclis kürsüsüne çıkarılması çağrısına tepkisini gösteriyordu. “Ey terörist sevici Bahçeli” diye başladığı mesajına, “Sen kimden icazet aldın da benim arkadaşlarımın katilini affederek onu Meclis’e davet ediyorsun” diyerek devam ediyordu. Savunmasında “Kucağında şehitler vermiş biri olarak haklı tepkimi gösterdim”, “Düşünce özgürlüğümü kullandım”, “Terörist diyerek Öcalan’ı kastettim” dese de önümüzdeki günlerde yargılamasının başlaması bekleniyor.

GÖLGESİNE KOLA SIÇRADI!

Üçüncü dosya ise yargının hakaret çifte standartlarını anlamamız açısından önemli.

Tarih: 23 Kasım 2023. İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıdan bir ay sonraydı. Hükümet, İsrail ile ticareti askıya aldığını henüz açıklamamıştı. İsrail protestolarında “Ticareti bitir” çağrıları yapılıyordu.

İşte o gün, Mehmet Altın isimli Bursa-Gemlik’te yaşayan bir vatandaş İsrail’i protesto etmeye karar verdi. Kola firmasına verilen teşvik haberlerini okumuştu. Altın, Yıldırım Doğan isimli arkadaşını aradı. Birlikte bakkaldan kola aldılar. AKP Gemlik ilçe binasına gittiler. Planlarına göre, Mehmet Altın kapıyı çalıp kolaları AKP yöneticisine bir protesto konuşmasıyla “Alın için” diye hediye edecekti. Doğan da onu videoya çekecekti. Kapıyı çaldılar ama bina kapalıydı. Bunun üzerine Mehmet Altın protesto için kolayı binanın kapısına döktü. Bu sırada Yıldırım Doğan da onu çekti. Görüntüleri paylaştılar.

Ancak...

AKP ilçe binasının camdan olan kapısında, Erdoğan’ın fotoğrafı vardı. Dışarıya siluet halinde yansıyordu. İki isim AKP genel başkanı da olan cumhurbaşkanının siluetine kola sıçratmak suretiyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Tutuklanmaktan son anda kurtuldular. Adli kontrolle serbest bırakıldılar. Haklarında cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve mala zarar verme suçundan 11 yıl hapis istemli dava açıldı. 6 Kasım’da ikinci duruşma görüldü. Neyse ki bir sene sonunda adli kontrol kararı kaldırıldı.

Üç yargı öyküsünün özeti böyle.

MESELE TEĞMEN EBRU DEĞİL

“Mustafa Kemal’in askeri” yasak. Ama “Kemaliste tecavüz edelim” serbest. “Öcalan Meclis’e gelsin” serbest. Ama “Bu terörist seviciliktir” yasak. Ülkenin kurucusuna, hafta sonu milli eğitim bakanının açıkça yaptığı gibi açıktan hakaret serbest. Ama AKP genel başkanı da olan cumhurbaşkanının fotoğrafına kola sıçratmak yasak. Böyle bir tablo 12 Eylül darbesinin sabahında bile yoktu.

Evet, cumhuriyet ve demokrasinin kazanımları çoktan rafa kalktı. Ancak bu tablo bize daha fazlasını söylüyor. Mustafa Kemalsiz “iç cephe”, protesto hakkı olmayan “normalleşme”, eleştirilemeyen “çözüm süreci” mümkün mü? Açıkçası ülkenin bir bölümünün elleri kolları bağlanmış, aç bırakılıyor, her gün dayak yiyor, acısını hissetmesin diye ona masallar anlatılıyor.

105 yıl önce milletin bileğindeki zinciri “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diyenler kırmıştı, bugün de onlar kıracak! “Dilce susup bedence konuşulan bir çağda biliyorum kolay anlaşılmayacak” diyor ya İsmet Özel Amentü’de. Bir gün konuşacağız ve o gün her şey çok kolay anlaşılacak.