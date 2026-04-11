Cumhuriyet konuyu gündeme taşıdı: DMD hastası çocuklar için sevindiren adım

Türkiye’de açılan 20 kas hastalıkları merkezinden yalnızca ikisi aktif çalışıyordu. Hekim eksikliği sebebiyle tedavisi aksayan çocukları Cumhuriyet gündeme getirdi. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının tedavi sürecinde kritik öneme sahip olan uzman hekim eksikliğiyle ilgili yapılan haberin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi’nde göğüs hastalıkları uzmanı eksikliği giderildi. DMD İzmir İl Temsilcisi Manolya Alay, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi’nde uzun süredir devam eden göğüs hastalıkları uzmanı eksikliğine ilişkin sevindirici bir haber aldıklarını söyledi. Alay, yaptığı açıklamada, yetkililerle yürütülen görüşmeler sonucunda sorunun kısmen çözüme kavuştuğunu belirterek “Nihayet Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nden güzel bir haber aldık. Çocuklarımız için çok önemli olan uzman göğüs doktoru eksiğimiz vardı. Yapılan düzenleme kapsamında hastanede her pazartesi günü dönüşümlü olarak görev yapacak iki göğüs hastalıkları uzmanı görevlendirildi.

‘GÜZEL BİR GELİŞME’

Bir hafta İzmir Şehir Hastanesi’nden, bir hafta da Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzman hekimler görev yapacak. Bu bizim için çok önemli ve çok güzel bir gelişme” diye konuştu. Uygulamanın geçici bir çözüm olduğuna dikkat çeken Alay, asıl ihtiyaçlarının merkezde sürekli görev yapan bir göğüs hastalıkları uzmanı olduğunu vurguladı. Alay, “Hiç olmamasındansa böyle bir çözüm elbette olumlu. Ancak özellikle poliklinik günlerinde kalıcı bir uzman bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı