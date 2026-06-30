Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde 10. duruşma günü

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, üçüncü haftasının onuncu duruşmasında, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.
Bugün; örgüt lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına başlayacak.
İncegül son celsenin ilk günü, savunmasını 2-3 gün sürecek şekilde planladığını açıklamıştı.