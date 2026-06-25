Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 57'nci gün: Çok sayıda yazar ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün Silivri'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediliyor.

9 Mart'ta başlayan davada İmamoğlu dahil 6 kişinin savunması henüz alınmadı. Son olarak dün İBB Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz savunmasını tamamlarken bugün ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yapıyor.

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

11.10 | GÜRKAN AKGÜN SAVUNMASINA BAŞLADI

Tutuklular ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından, aynı zamanda tutuklu şehir plancılardan olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunmasına başladı.

Akgün savunmasının giriş kısmına, “Bugün burada yalnızca kendimi savunmayacağım. Aynı zamanda kamunun ve kamu görevinin onurunu savunacağım. Şehir plancılığı mesleğinin haysiyetini, gecemizi gündüzümüze katarak başarmaya çalıştığımız demokratik ve halkçı belediyeciliği savunacağım. Ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için ekmek gibi, su gibi ihtiyaç olan adil yargılanma hakkını savunacağım” ifadeleriyle başladı.

Akgün, gözaltı sürecini ise şu ifadelerle anlattı:

“Görevini tertemiz, liyakatiyle yerine getirmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir memuru olarak, ömrümün son bir yılı aşkın zamanını insanlık onuruna aykırı bir şekilde 12 metrekarelik bir tecritte geçirdim. Savcılık sorgusunda bana yalnızca İBB'de ne görev yaptığım soruldu; sonrasında 1,5 yıldır tutukluyum. Tutukluluk incelemelerinde yüzüme bile bakılmadı. Ve bugün burada, en temel evrensel insani hakkım olan özgürlüğümden yoksun bırakıldığım sürecin sonunda tek bir dileğim bulunmaktadır: Hakikatin en berrak ve en apaçık hâliyle ortaya çıkması.”

Daha sonra ilk olarak özgeçmişini anlatan Akgün, daha sonra İBB’de 2019’dan bu yana yaptıkları çalışmalara değinirken, “Yoksulluk ve eşitsizlik, bu koca metropolün adeta karakteri haline dönüşmüştü. Biz de tam buradan başladık. Bu anlayışı kökten değiştirdik” diye konuştu.

“DEPREME HAZIRLAMASI GEREKENLER 15 AYDIR TUTUKLU”

“İBB’nin her kuruşunun gittiği yer bellidir, hesabı da verilir. Bizim meşguliyetimiz de, önceliğimiz de işte bunlardır. Peki bütün bunlar yeter mi? Elbette yetmez! Daha yapılacak çok iş var” diyen Akgün, beklenen Marmara deplemine dikkat çekerek, “Bir İstanbul, bir Marmara depreminin getireceği yıkım korkunçtur. Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yoktur. Gerçek sorunumuz budur ama biz maalesef 15 aydır elimiz kolumuz bağlı tutukluyuz. İstanbul'u depreme hazırlaması gereken insanlar 15 aydır Silivri'de tutuklular” ifadelerini kullandı.

11.00 | "KÜTÜPHANEYE GELMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Tutuklular yine alkışlarla salona getirilirken İmamoğlu, destek için gelen yazarlara seslenerek, “Ne güzel, sanki kütüphaneye gelmiş gibi hissettim. Herkesin kitap okuması lazım. Kitap okumayandan ne bu millete ne bu devlete fayda olmaz. Dilekciğim, ben de sana sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA YAZAR KATILDI

Bu hafta yapılacak son duruşma günü için, aralarında gazetemiz yazarlarının da bulunduğu çok sayıda yazar ve yayınevi yönetmeni de Silivri'de: