Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 56. gün: İBB Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz’ün savunması başladı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının 56. günü başladı.

Davada İmamoğlu ile birlikte savunması alınmayan 7 kişi kalırken, bugün İBB Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz savunma yapıyor.

Geçen haftalarda tahliye edilen pek çok tutuklu ile birlikte İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu da, tutuksuz sanıklar bölümünde duruşmayı izliyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da duruşmayı izleyici kısmında takip ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN TANAL'A: 'HAKKINIZI SAVUNUYORUM'

Tanal, tutuklular salona getirilirken "Ekrem Başkan’ın cezaevinde ne işi var?” diye seslendi. İmamoğlu ise bu soruyu “Sizlerin hakkını savunuyorum” diye yanıtladı. Tanal ayrıca, kadın tutuklulara “İçeride Halk TV izleyebiliyor musunuz?” diye seslenirken kadın tutuklular “Hayır” yanıtını verdi.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen duruşmadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor...

11.20 I SÜRMEGÖZ’ÜN SAVUNMASI BAŞLADI

İddianamedeki 26 eylemle suçlanan İBB Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz’ün savunması başladı.