Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 3. hafta: Resul Emrah Şahan savunma yapacak

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB Davasında 3. haftaya girildi.

Şeker Bayramı tatilinin ardından yapılan 8. duruşma günü, bir önceki celsede savunması yarıda kalan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın savunmasıyla devam edecek. Sukas ve avukatının ardından Şişli Belediyesi ile ilgili suçlanan Altan Ertürk ve daha sonra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yapacak.

Tutuklu sanıklar yine alkışlarla salona getirildi. Salona son olarak Ekrem İmamoğlu getirildi. Salonda yine boşluklar var. Siyasetçiler ve milletvekillerinin de salonun farklı bir kısmına alındıkları görüldü.

12.20 | Sukas, devam eden savunmasında kendisine yöneltilen suç eylemlerine tek tek cevap vermeye devam ediyor.

Çeşitli ödeme iddialarının MASAK raporlarıyla çeliştiğini vurgulayan Sukas, geçen hafta savunmasını tamamlayan etkin pişmanlıkçı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın da kendisine husumet beslediğini ve yalan beyanlarda bulunduğunu söyledi:

"İddiaya göre 7 milyon TL ödemeyi yapmak için 1 milyon TL tutarında rüşvet istiyorum ama 64 milyon TL ödeme için tek kuruş istemiyorum. Bunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. "

10.40 | Duruşma, Sukas’ın yarım kalan savunmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Silivri’de görülen davada önceki haftalarda iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılmış, ardından savunmalara geçilmişti. Tutuklu sanıkların yoğun katılımı ve salonun fiziki koşulları da tartışma konusu olmuştu.

Geçen celselerde bazı sanıkların savunmaları tamamlanırken, bazı isimlerin savunmaları ise süre yetersizliği nedeniyle yarıda kalmıştı. Dava, çok sayıda sanık ve dosya kapsamı nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği yargılamalar arasında yer alıyor.