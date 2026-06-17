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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 52. duruşma günü: Buğra Gökce’nin avukat savunmaları devam ediyor

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 52. duruşma günü: Buğra Gökce’nin avukat savunmaları devam ediyor

17.06.2026 11:46:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 52. duruşma günü: Buğra Gökce’nin avukat savunmaları devam ediyor

Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB davasının 52’nci günü, tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce’nin avukatının savunmasıyla başladı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 68 kişinin tutuklu olduğu 414 sanıkİBB davasının 52. duruşma günü başladı.

Tutuklulular alkışlarla salona getirilirken bugünkü duruşmaya ressam ve yazar Muzaffer Akyol da Silivri’de takip ediyor. Akyol, davayı Dilek Kaya İmamoğlu ile yan yana izliyor. 

Davanın 52. günü itibariyla savunması henüz alınmamış 14 tutuklu kalırken duruşma bugün, savunmasını dün tamamlayan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin avukatlarından Aynur Tuncel Yazgan’ın savunmasıyla devam ediyor.

Yazgan’ın savunmasını tamamlamasının ardından önce Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal’ın, daha sonra İBB İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in savunma yapması bekleniyor.

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