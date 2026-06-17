Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 52. duruşma günü: Buğra Gökce’nin suçlandığı dosyada kritik ayrıntı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 68 kişinin tutuklu olduğu 414 sanıklı İBB davasının 52. duruşma günü başladı.

Tutuklulular alkışlarla salona getirilirken bugünkü duruşmaya ressam ve yazar Muzaffer Akyol da Silivri’de takip ediyor. Akyol, davayı Dilek Kaya İmamoğlu ile yan yana izliyor.

Davanın 52. günü itibariyla savunması henüz alınmamış 14 tutuklu kalırken duruşma bugün, savunmasını dün tamamlayan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin avukatlarından Aynur Tuncel Yazgan’ın savunmasıyla devam ediyor.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen duruşmadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor...

17:55 - AVUKAT DOSYADAKİ ÇELİŞKİLERİ AKTARDI

Aradan sonra Metin Bal’ın avukatı Faruk Emre Akı savunmasını yaptı.

“Bugün dosyaya yeni bir evrak sunulmuş. İBB, yaptığı araştırmada Kültür AŞ açısından bir kamu zararı tespit edilemediği sonucuna varmış” diyen Akı, iddianameyi de eleştirdi.

Dosyadaki HTS kayıtlarıyla ilgili de konuşan Akı, şunları aktardı: “Dosyada Metin Bal’ın yanında tutuksuz bir müvekkilim de var. Onun için HTS raporu düzenlenmiş ve 500 metre yarı çaptaki baz kayıtları alınmış. Metin Bey için ise 300 metre yarı çaptaki baz kayıtları dosyaya eklenmiş. Bu işte bir standart olması gerekmiyor mu? Standart bir ölçüt düzenlenmezse, örneğin Ekrem Başkan’ı da herkesle yan yana getirebilirsiniz.

Müvekkilinin, üç kez etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra sonra tahliye edilen Deniz Dörtyol’un avukatsız bir şekilde verdiği ifadelerle tutuklandığını belirten Akı, şöyle devam etti: “Metin Bal’ın suçlandığı 11 ihale, 2024 yılı öncesi. Ancak Deniz Dörtyol 2024’ten öncesine ilişkin konuşmuyor bile. Yalnızca ismini vermiş.”

Akı’nın savunmasının ardından İBB İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in savunması başladı.

15:30 - METİN BAL’IN SAVUNMASI BAŞLADI

Gökce’nin savunma kısmının tamamlanmasının ardından İBB Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal’ın savunması başladı.

2025 yılının Nisan ayında tutuklandıktan sonra Silivri’den İzmir Buca’ya nakledilen tutuklulardan biri olan Bal, “Tutuklu olduğum süreç boyunca ben ne yaptım sorusunu kendime sordum ama cevabını bulamadım” diye konuştu.

İBB dosyasındaki ilk itirafçı olan ve ifadelerinin ardından tahliye edilen Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas’a yönelik konuşan Bal, “Benden çok daha yetkili olan, en son onayı ve oluru veren genel müdür tutuksuz yargılanırken, ben tutuklu olarak savunma yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür AŞ bünyesinde yaptıkları işlerin Sayıştay tarafından ayrı zamanlarda iki kez denetlendiğini ancak usulsüzlük tespit edilemediğini belirten Bal, şöyle devam etti:

“Benim için en önemli şey Sayıştay raporlarıydı. Bağlı olduğum müdürlük Sayıştay denetiminden geçti ancak lehime olan raporlar dava dosyasında yer almıyor. Dosyada bilirkişi raporları ve iddianamede aleyhteki raporlar var ama lehime olan Sayıştay raporlarının yer almaması dikkat çekici.”

İddianamedeki iş ünvanının eksik olduğunu; aslında reklam şefi değil iletişim ve reklam şefi olduğunu belirten Bal, bunun da iddianamedeki suçların yorumlanmasında etkili olabileceğini belirtti.

Son tutukluluk incelemesinde tahliye edilen etkin pişmanlıkçı Gökhan Köseoğlu’nun ifadesindeki sözler aslında benim lehime ancak iddianamede sanki aleyhimeymiş gibi yorumlanmış” diyen Bal “Ben aslında ihale komisyonunda as üye olarak değil yedek üye olarak geçiyorum. Buna rağmen yedek üye olarak 5 eylemden sorumlu tutuluyorum” ifadelerini kullandı.

Doğduğundan beri aynı evde yaşadığını ve hayatında hiç yurtdışına çıkmadığını, sadece annesi ile Umre’ye gidebilme ihtimaline karşın tutuklanmasından kısa süre önce pasaport çıkardığını belirten Bal, savunmasının son kısmında şu ifadeleri kullandı:

“Bir insanın özgürlüğünü kaybetmesi ne kadar ağırsa dürüstlüğünün sorgulanması da o kadar ağırdır. Ben kızıma her zaman dürüst olmayı öğrettim. Tutuklandıktan sonra maaş alamadım. Ailemin tüm yükü, eşimin üzerine kaldı. Borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Umarım çıkınca ona destek olacağım ve üstesinden beraber geleceğiz.”

Savunmasının ardından Bal’ın çapraz sorgusu başladı.

Hakim, savcı ile beraber avukatların kısa sorularının ardından duruşmaya yarım saatlik ara verildi.

14.35 I YAZGAN’IN SAVUNMASI DEVAM EDİYOR

Verilen aranın ardından tutuklular, duruşma için tekrar salona getirildi. Daha önce Silivri’deki duruşmaları takip eden 92 yaşındaki yurttaş Ali Karasu da izleyici kısmında yerini alırken Ekrem İmamoğlu, Karasu’yu izleyici sıralarında görürken “Ali Amca ellerinden öpüyorum” diye seslendi. Karasu da “Sen dünyasın, dünya” diyerek İmamoğlu’na seslendi.

İPA Başkanı Buğra Gökce’nin avukatlarından Aynur Tuncel Yazgan, savunmasına devam ediyor.

12.50 I İLK ARA VERİLDİ: “BENİM İÇİN KOMAR ÇİÇEĞİ TOPLA”

Savunmasının ilk kısmında idare hukukuna yönelik konuştuğunu belirten Yazgan, savunmasının ikinci kısmında ceza hukuku yönünden konuşacağını belirtirken mahkeme başkanı, duruşmaya ilk arayı verdi.

İmamoğlu, araya giderken izleyiciler arasında Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı görürken “Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Gazetelerimizi takip ediyorum. Öyle söyleyeyim. Mustafa Bey, hoş geldin. Trabzon’un yaylalarına çık, benim için komar çiçeği topla, komar çiçeği. Tamam mı?” diye seslendi.

11.00 I SAVUNMA BAŞLADI

Yazgan savunmasında Ergenekon, Balyoz, Şike, KCK gibi davalarda proje bazlı çalışmalar yapıldığını ve bunun 2005’te yürürlükten kalktığını belirterek “İnşallah bu soruşturma da bir mevzuat artığı ve kötü uygulamalarının örneği olan bir proje değildir. Buna canı gönülden inanmak istiyorum” diye konuştu.

Buğra Gökce’nin ihaleleri iptal etmemekle suçlandığını ancak bilirkişi ve tevdi raporlarıyla birlikte iddianamede de Gökce’nin suçlandığı ihaleleri iptal etmesinin gerekli olduğunun yazılmadığını belirten Yazgan, “Savcılık dava açarken Buğra Bey ile aynı kararda imzası olan AKP’li encümen üyelerini ayırdı. Onların hiçbiri bu dosyada şüpheli değil. İddianame ayrımcı davranıyor” diye konuştu.