Cumhuriyet Soruyor

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

1) 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.

2) VERGİ NEDEN YÜKSEK?

TÜİK enflasyonu yüzde 20 olarak açıklarken, işçiye düşük zam yapılırken vergi ve harçlar neden rekor düzeyde yükseltilerek, yüzde 36 olarak belirlendi.

3) 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, kredilerin ödenip ödenmediği belli değil.

4) ATA’YA HAKARETİN CEZASI NE?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e yönelik işlenen hakaret suçlarına ilişkin kaç soruşturma açıldı. Kaç kişi hangi cezayı aldı?

5) TÜGVA NİYE YASA TANIMIYOR?

Ülkedeki önemli tarihi binaların TÜGVA hizmetinde olması tesadüf mü? TÜGVA, mahkeme kararlarına karşın neden binaları boşaltmıyor?