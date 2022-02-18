Cumhuriyet tarihinde bu hafta

Gülsev Toksöz'ün derlediği, gazetemizin seçme haberlerinden oluşan 'Cumhuriyet Tarihinde Bu Hafta' köşesi sizlerle.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 04:00
Cumhuriyet tarihinde bu hafta
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İŞÇİYE AKP DAYAĞI

19 ŞUBAT 2005

SEKA ve Tekel gibi Cumhuriyetin temel kuruluşları birer birer tasfiye edilirken direnen çalışanlar biber gazı ve polis copuyla karşılaştı

SEKA’da gerginlik. AKP hükümetinin kapatma kararı aldığı İzmit SEKA Fabrikası’nda 30 gündür direnen işçiler polis zoruyla çıkarılmak istendi. Polisin fabrikayı kuşatması üzerine işçiler kendilerini makinelere zincirledi.Yemekhanenin önünde polisin girmesini engellemeye çalışan işçilerle polis arasında arbede yaşandı. Dışarıda ise işçilere destek veren ailelere sert müdahalede bulunan polis, kadın ve çocukları yerlerde sürükledi. Çatıdan düşen bir işçinin ayak bileği kırıldı. Bazı CHP milletvekillerinin girişimi sonucu polis kuşatmayı kaldırdı. Başbakan Erdoğan, Adana ziyaretinde Tekel işçilerinin protesto gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan’ın otobüsünün önüne atlayan işçilere çevik kuvvetin müdahalesi sert oldu. Çalışanlar önce biber gazı, daha sonra da copla dağıtıldı. Özelleştirmeye karşı çıkan Tokat Tekel işçileri karayolunu ulaşıma kapattı. Denizcilik işletmeleri Şehir Hatları İşletmesi’nin Büyükşehir Belediye’sine devrini protesto eden çalışanlarda oturma eylemi başlattı. Bostancı’da iş sözleşmeleri feshedilen SSK hastanesi personeli hükümeti protesto etti.

İKİNCİ ZARO AĞA

24 ŞUBAT 1933

137 yaşındaki Halil oğlu Cibo Ağa isimli bir ihtiyar dün Maraş vilayetinin Elbistan kazasından İstanbul’a gelmiştir. Kendisini dinliyelim: - Kâğıtlarım 127 gösteriyor ama ben 137 biliyorum. Elbistan’da doğdum. Şimdiye kadar orada yaşadım. Babam koyun ticaretiyle geçinen zengin bir adamdı. Şimdiye kadar üç defa evlendim. Birinci karım 45, ikinci karım 60 yaşında öldü. Üçüncü karım sağ... Şimdi 72 yaşında... 

7 çocuğum oldu, fakat bugün hiç biri sağ değil. 100 senedir kahve içerim. Bir o kadar senedir de tütün kullanıyorum. Gençlik zamanlarımda rakı da içerdim. Dedim ya her şeyi yaptım. Gönlümde bir şey kalmadı. 

MCARTHUR KOREDE TÜRK KARARGÂHINI ZİYARET ETTİ

22 ŞUBAT 1952

McArthur gelmeden önce Birliğimiz komutanı General Yazıcı, Selçuk Kız Enstitüsünün işleyip bizim vasıtamızla Türk Birliğine yolladığı Bayrağı Amerikalı gazetecilere göstererek öptü. General Tahsin Yazıcı, bayrağı McArthur’a teslim etti. McArthur Türk karargâhından ayrılırken General Yazıcının elini sıktı. Korede durum Birleşmiş Milletler lehine döndü. 

EİNSTEİN NAZARİYESİ AÇIKLANDI 

18 ŞUBAT 1950

İlim adamı izah ediyor fakat ispat edemiyor 

Princetown 17(A.P)-Profesör Einstein’ın yeni nazariyesi, Princetown Üniversitesi yayınları arasında neşredilmiştir. 14 sahifelik bir etüd olan bu yeni nazariye tamamile formüllerle doludur ve 30 senelik bir emeğin mahsulüdür. Nazariye izah edilmekle beraber ispat edilmemiş bulunmaktadır.

“ATATÜRK DEDİK SÖVÜLDÜK, DEVRİM DEDİK DÖVÜLDÜK”

21 ŞUBAT 1963

Dünkü Ankara Mitingine 10.000 öğretmen katıldı. 

Önce Anıt Kabre çiçek bırakan öğretmenler, mitingi mütaakip şehir içinde uzun bir yürüyüş yaptılar ve  dediler Ankara 20 (Cumhuriyet-teleks) Yurdun dört tarafından gelen binlerce öğretmen, bugün Atanın kabrine yurt çiçekleri koymuşlardır. Öğretmenlerin, isteklerini belirtmek ve yedinci Milli Eğitim Şurasının ışığı altında hükümetin öğretmen davalarına eğilmesini sağlamak gayesiyle düzenlediği ve günlerden beri hazırlıkları devam eden  müstesna bir heyecan havası içinde, ağırbaşlılıkla, öğretmene yakışan bir vekarla yapılmıştır. 


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