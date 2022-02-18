Cumhuriyet tarihinde bu hafta

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

İŞÇİYE AKP DAYAĞI

19 ŞUBAT 2005



SEKA ve Tekel gibi Cumhuriyetin temel kuruluşları birer birer tasfiye edilirken direnen çalışanlar biber gazı ve polis copuyla karşılaştı

SEKA’da gerginlik. AKP hükümetinin kapatma kararı aldığı İzmit SEKA Fabrikası’nda 30 gündür direnen işçiler polis zoruyla çıkarılmak istendi. Polisin fabrikayı kuşatması üzerine işçiler kendilerini makinelere zincirledi.Yemekhanenin önünde polisin girmesini engellemeye çalışan işçilerle polis arasında arbede yaşandı. Dışarıda ise işçilere destek veren ailelere sert müdahalede bulunan polis, kadın ve çocukları yerlerde sürükledi. Çatıdan düşen bir işçinin ayak bileği kırıldı. Bazı CHP milletvekillerinin girişimi sonucu polis kuşatmayı kaldırdı. Başbakan Erdoğan, Adana ziyaretinde Tekel işçilerinin protesto gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan’ın otobüsünün önüne atlayan işçilere çevik kuvvetin müdahalesi sert oldu. Çalışanlar önce biber gazı, daha sonra da copla dağıtıldı. Özelleştirmeye karşı çıkan Tokat Tekel işçileri karayolunu ulaşıma kapattı. Denizcilik işletmeleri Şehir Hatları İşletmesi’nin Büyükşehir Belediye’sine devrini protesto eden çalışanlarda oturma eylemi başlattı. Bostancı’da iş sözleşmeleri feshedilen SSK hastanesi personeli hükümeti protesto etti.



İKİNCİ ZARO AĞA



24 ŞUBAT 1933



137 yaşındaki Halil oğlu Cibo Ağa isimli bir ihtiyar dün Maraş vilayetinin Elbistan kazasından İstanbul’a gelmiştir. Kendisini dinliyelim: - Kâğıtlarım 127 gösteriyor ama ben 137 biliyorum. Elbistan’da doğdum. Şimdiye kadar orada yaşadım. Babam koyun ticaretiyle geçinen zengin bir adamdı. Şimdiye kadar üç defa evlendim. Birinci karım 45, ikinci karım 60 yaşında öldü. Üçüncü karım sağ... Şimdi 72 yaşında...

7 çocuğum oldu, fakat bugün hiç biri sağ değil. 100 senedir kahve içerim. Bir o kadar senedir de tütün kullanıyorum. Gençlik zamanlarımda rakı da içerdim. Dedim ya her şeyi yaptım. Gönlümde bir şey kalmadı.

MCARTHUR KOREDE TÜRK KARARGÂHINI ZİYARET ETTİ



22 ŞUBAT 1952



McArthur gelmeden önce Birliğimiz komutanı General Yazıcı, Selçuk Kız Enstitüsünün işleyip bizim vasıtamızla Türk Birliğine yolladığı Bayrağı Amerikalı gazetecilere göstererek öptü. General Tahsin Yazıcı, bayrağı McArthur’a teslim etti. McArthur Türk karargâhından ayrılırken General Yazıcının elini sıktı. Korede durum Birleşmiş Milletler lehine döndü.



EİNSTEİN NAZARİYESİ AÇIKLANDI



18 ŞUBAT 1950



İlim adamı izah ediyor fakat ispat edemiyor

Princetown 17(A.P)-Profesör Einstein’ın yeni nazariyesi, Princetown Üniversitesi yayınları arasında neşredilmiştir. 14 sahifelik bir etüd olan bu yeni nazariye tamamile formüllerle doludur ve 30 senelik bir emeğin mahsulüdür. Nazariye izah edilmekle beraber ispat edilmemiş bulunmaktadır.

“ATATÜRK DEDİK SÖVÜLDÜK, DEVRİM DEDİK DÖVÜLDÜK”



21 ŞUBAT 1963



Dünkü Ankara Mitingine 10.000 öğretmen katıldı.

Önce Anıt Kabre çiçek bırakan öğretmenler, mitingi mütaakip şehir içinde uzun bir yürüyüş yaptılar ve dediler Ankara 20 (Cumhuriyet-teleks) Yurdun dört tarafından gelen binlerce öğretmen, bugün Atanın kabrine yurt çiçekleri koymuşlardır. Öğretmenlerin, isteklerini belirtmek ve yedinci Milli Eğitim Şurasının ışığı altında hükümetin öğretmen davalarına eğilmesini sağlamak gayesiyle düzenlediği ve günlerden beri hazırlıkları devam eden müstesna bir heyecan havası içinde, ağırbaşlılıkla, öğretmene yakışan bir vekarla yapılmıştır.

