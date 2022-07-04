Cumhuriyet tarihinde bu hafta: 'Ulu Şeften Millete'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

“HATAY MİLLİ MESELEMİZDİR” ULU ŞEFTEN MİLLETE!

7 TEMMUZ 1938

Hatay milli meselmizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından duyulan sevinç yerindedir. Atatürk hataylıların tazım ve teşekkür telgrafına da saadet dileklerile cevab verdiler.

İstanbul 6 ( A. A. ) - Reisicumhur Atatürk Hataydan aldıkları, tazim ve teşekkür telgraflarına aşağıdaki cevabı vermişlerdir:

Sizin için artan saadet ve refah dilerim.

K. ATATÜRK

MİLLETE CEVAB

İstanbul 6 (A. A.) - Reisicumhur Atatürk, yurdun her tarafından gelen ve vatandaşların sevinç ve heyecanını bildiren telgraflara aşağıdaki cevabın Anadolu Ajansı vasıtasile iblâğını emir buyurmuşlardır.

Hatay milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından duyulan sevinç yerindedir.

K. ATATÜRK

YÜN, İPEK, DERİ, ŞEKER VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ

9 TEMMUZ 1935

Ulusal yünlü, ipekli, deri, şeker, çimento ve taş kömürü ürünlerimizin çoğalmasına genel bir bakış.

Ekonomi Bakanlığı Endüstri Genel Direktörlüğünden verilmiş, Türkiye endüstri ürünleri ( istihsalâtı ) hakkındaki istatistikleriden yünlü kumaş, ipekli kumaş, deri, şeker, çimento, Ereğli Havzasındaki maden kömürü ürünleri hakkındaki cetvelleri basıyoruz:

Yünlü İmalatı: Yüzde 376 artmıştır.

İpekli Kumaş İmalatı: Yüzde 3.381 den fazladır.

Deri İmalatı: Yüzde 40

Şeker İmalatı: 65 milyon 285 kilo

Çimento İmalatı: Yüzde 338.5

Ereğli Havzası Kömür: 1.323.000 tondan 2.228.000 tona çıkmıştır.

5 yıllık endüstri programı tamamen tatbik edilince işlemeğe başlayacak olan fabrikalar sayesinde istihsalimizin daha yükseleceği şüphesizdir.

ŞİRKETİ HAYRİYENİN MEHTAB ÂLEMLERİ

9 TEMMUZ 1935

İktisad Vekâleti Turizm Umum müdürlüğünün İstanbul ve Boğaz turizm mıntıkasının ihyası hakkındaki programına uyarak, Boğazda mehtab âlemleri yapmağa karar vermiştir. Boğazın tarihe geçen meşhur mehtab hayatını canlandırmak üzere tertib edilen salı akşamki mehtab safasına 71, 74 ve 64 numaralı vapurlar tahsis edilmiştir.