Mersin’de IŞİD operasyonu: 6 tutuklama
Mersin polisinin terör örgütü IŞİD'in yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 3’ü ise sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli bir şekilde terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma yaptı.
IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik polisin yaptığı çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalıştıkları ve yurtdışına kaçma arayışında olan şüpheliler tespit edildi.
Bunun üzerine yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Mersin Adliyesi’ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise deport kararı verilerek sınır dışı edildi.
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