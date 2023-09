Altın Küre Ödülleri'ne eklenen yeni kategoriler neler olacak?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:47

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:47

Bu yıl 81'incisi kez verilecek olan Altın Küre Ödülleri, 7 Şubat 2024'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Televizyon ve film dünyasının enlerinin seçildiği ödüllere bu yıl yeni kategoriler eklendi.

Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Ödülleri gelecek yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak. Film ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Altın Küre Ödülleri'ne eklenen kategoriler ise merak konusu.



Film kategorisinde En iyi Gişe Başarısı ödülü (Cinematic and Box Office Achievement in Motion Picture) verilecek. Bu ödül, filmin gişe başarısına göre verilecek ve adaylar arasında en çok hasılat elde eden yapımlar yer alacak.

Televizyona kategorisinde ise En İyi Stand-Up Komedyen ödülü (Best Stand-Up Comedian on Television) verilecek. Bu dalda 6 aday olacak ve stand-up gösterileri ilk kez ABD'de gösterilmiş olmalı. Gösteri, televizyon dizisi veya kısa dizi olarak nitelendirilmemeli ve en az 30 dakika uzunluğunda olmalı.

GEÇTİĞİMİZ YIL ALTIN KÜRE'DE NELER YAŞANDI?

Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede televizyon ve film dünyasının enleri seçildi.

Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon’ın En İyi Drama dizisi ödülünü aldığı gecede Abbott Elementary En İyi Komedi/Müzikal dizisi ödülünün sahibi oldu. Efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçilirken Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran The Banshees of Inisherin filmi Komedi/Müzikal dalında En İyi film seçildi