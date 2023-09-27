Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:21

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:21

Kanun Hükmü belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinden çıkarıldı. Peki, Kanun Hükmü belgeseli konusu ne? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim? Kanun Hükmü belgeseli Altın Portal Ödülleri'nden neden çıkarıldı?

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN OYUNCULARI KİM?

Yasemin Demirci

Engin Karataş

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN YÖNETMENİ KİM?

Nejla Demirci

KANUN HÜKMÜ BELGESELİ ALTIN PORTAKAL'DAN NEDEN ÇIKARILDI?

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla festival programından çıkarıldı.