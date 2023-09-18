Cumhuriyetimizin 100. yılında laik ve bilimsel eğitim açısından utanç verici görüntüler

Yayınlanma: 18.09.2023 - 19:18

Güncelleme: 18.09.2023 - 19:18

Samsun Atakum’da bulunan Özel Külliyat Ortaokulu ve Özel Külliyat Kız Anadolu lisesinden sosyal medya ve gazetelerde çıkan haber ve görüntüler üzerine basın açıklaması yapan Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür, “Cumhuriyetimizin 100. yılında siyasi iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığının tarikat ve cemaatlerin eğitim kurumlarındaki faaliyetlerine, işlettikleri okul ve özel eğitim kurumlarında Milli Eğitim temel kanununda yerini bulan Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; şeklinde ifade edilen yasa ve yönetmeliklere tamamen aykırı cemaat kültürü içinde yürütülen bir okul görünümündedir” dedi.

Ersin Gür açıklamasına şöyle devam etti:

“Görüntülerde, Samsun İl milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bu okullarda, sarıklı ve cüppeli bir kişi tarafından öğrencilerin yönlendirildiği okul kültürünün, yönetmeliklerin, müfredatın ve eğitim pedagojisinin gerektirdiği motivasyon araçları ve belgeler yerine iffet abidesi ve İslam’ın kızı gibi belgeler verilerek küçük yaştaki öğrencilerimizin duygularının, dini ve ahlaki değerlerinin bu okul yöneticileri tarafından nasıl istismar edildiği görülmektedir.

Külliyat okullarında ortaya çıkan bu görüntü ve haberler, Milli Eğitimin temel kanununda yerini bulan “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır (madde 15), Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretim Birliği Yasası)”, aynı kanunda bulunan müfredatın birliğinin ve pek çok temel kanunun hiçe sayıldığını göstermektedir.

Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığını, il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerini bir kez daha uyarıyoruz. Medyada ortaya çıkan görüntü ve haberler dikkate alınmalı, bu ve benzeri cemaat okulları, vakıf ve dernek faaliyetleri soruşturmalı faaliyetlerine son verilmelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu görüntülerin üstünün kapatılamayacağını gerekirse demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz.

Eğitim Sen Samsun Şubesi olarak okullarımızda yayılan bu zihniyete karşı çocuklarımızın laik, bilimsel, nitelikli, kamusal ve parasız eğitim alma hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”