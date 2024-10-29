Cumhuriyet’in çocuklarına bayram hediyesi: Şen Çocuk Atölyesi 29 Ekim’de açılıyor!

14 Mayıs Mahallesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılacak olan Şen Çocuk Atölyesi, 36-60 aylık çocuklar için ücretsiz hizmet sunacak. Efes Selçuk Belediyesi, sosyal destek projeleri ile çocuk ve kadın odaklı bir yaklaşım sergileyerek, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Cumhuriyet’in çocuklarına bayram hediyesi: Şen Çocuk Atölyesi 29 Ekim’de açılıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Atölye, çocukların sosyalleşmesine ve eğitici oyunlarla öğrenmelerine olanak tanıyacak. Açılış, 29 Ekim Salı günü saat 13.30’da Zeynel Irmak Caddesi’nde gerçekleşecek. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu açılışın Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmasının anlamlı olduğuna dikkat çekerek, “Biz istiyoruz ki; çocuklarımız sosyalleşsinler, eğlensinler ve öğrenerek büyüsünler. Anneleri çalışırken çocuklarını bize güvenle emanet edebilsinler” dedi.

Bu projeyle, ekonomik zorluklar yaşayan ailelere destek sunulacak ve çocukların gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Başkan Sengel, “Açılışımızda Cumhuriyet coşkusuyla, çocuklarımız için bir adım atıyoruz. Bu nedenle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geleceğimiz olan çocuklarımız için bir adım daha atarak Şen Çocuk Atölyesi’ni hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

14 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleştirilecek bu atölye, çocukların eğitimine ve sosyal becerilerine katkıda bulunmanın yanı sıra, ailelerin de ekonomik koşullarda rahatlamasına yardımcı olacak. Böylece, mahallede dayanışma ve sosyal yardımlaşma kültürü güçlendirilecek.


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim #Filiz Ceritoğlu Sengel

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