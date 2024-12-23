Cumhuriyet’in gündeme getirdiği ‘medrese çalıştayı’ hakkında suç duyurusu: Değerler yok sayılıyor

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet, 7-8 Aralık’ta Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Camisi’nde düzenlenen “Akademi-Medrese Buluşmaları 2 - Medresenin Geleceği Çalıştayı”nı gündeme getirdi. Çalıştayı; Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ile terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ortak olarak düzenledi. Çalıştay kapsamında; medreseler için MEB’in bünyesinde kurulacak yeni bir müdürlük aracılığıyla yasal statü kazandırılması istendi.

Avukat İsmail Sami Çakmak; çalıştay kapsamında Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi hakkında anayasaya karşı eylem gerçekleştirmek suçundan 18 Aralık’ta Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘YASADIŞI AMAÇLAR’

Çakmak, devlet memurlarının devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa dini kurallara dayandırmasının anayasal bir ihlal olduğunu belirtti. Çakmak; şikâyete konu Diyanet yetkililerinin; anayasanın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laiklik ilkesi doğrultusunda özel yasada gösterilen görevleri yerine getirir” hükmünü içeren 136. maddeye karşın, kurumu yasadışı amaçlarına alet ettiklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasaca başat temel görevinin “çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu” vurgulayan Çakmak, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalıştay ise bu amaçlara bir meydan okumak olarak gerçekleşmektedir. Prof. Dr. Özcoşar, bilimi ve çağdaşlığı aşağılamıştır. Çalıştayın sonuç bildirgesinde; toplantının yasal bir dayanağının olmadığı itiraf edip, yasal bir statü gerektirdiğini dillendirmişlerdir. Yani söz konusu toplantı yasadışıdır.”