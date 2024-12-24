Cumhuriyet'in mutlu günü (24 Aralık 2024)

Cumhuriyet.com.tr video editörü Başak Birol Demirbilek ile eşi Murat Demirbilek'in bebekleri Pars, bugün (24 Aralık 2024) dünyaya geldi.

Cumhuriyet'in mutlu günü (24 Aralık 2024)
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:43

Cumhuriyet.com.tr video editörü Başak Birol Demirbilek ve eşi Murat Demirbilek'in bebekleri Pars bugün (24 Aralık 2024) İstanbul'da dünyaya geldi.

Cumhuriyet ailesi olarak, arkadaşımız Başak Birol Demirbilek ve eşi Murat Demirbilek'i tebrik ediyor, oğulları Pars ile sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.



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