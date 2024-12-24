Cumhuriyet'in mutlu günü (24 Aralık 2024)
Cumhuriyet.com.tr video editörü Başak Birol Demirbilek ile eşi Murat Demirbilek'in bebekleri Pars, bugün (24 Aralık 2024) dünyaya geldi.
Cumhuriyet.com.tr video editörü Başak Birol Demirbilek ve eşi Murat Demirbilek'in bebekleri Pars bugün (24 Aralık 2024) İstanbul'da dünyaya geldi.
Cumhuriyet ailesi olarak, arkadaşımız Başak Birol Demirbilek ve eşi Murat Demirbilek'i tebrik ediyor, oğulları Pars ile sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Mühimmat fabrikasında patlama
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- 2 yaşındaki çocuğun 'öksürüğünün' sebebi şaşırttı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı