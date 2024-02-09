Cumhuriyet'ten okurlara önemli duyuru
Cumhuriyet Gazetesini kimi satış noktalarında bulamayan okurlarımıza duyurulur.
Türkiye genelinde bazı marketlerde gazete satışlarına son verilmesi nedeniyle Cumhuriyet Gazetesine ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz.
Gazetemizi satış noktalarında bulamayan okurlarımız bizleri 0212 343 72 74 (Dahili 495) numarasından arayabilirler.
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