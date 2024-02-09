Cumhuriyet'ten okurlara önemli duyuru

Cumhuriyet Gazetesini kimi satış noktalarında bulamayan okurlarımıza duyurulur.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:57
Cumhuriyet'ten okurlara önemli duyuru
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Türkiye genelinde bazı marketlerde gazete satışlarına son verilmesi nedeniyle Cumhuriyet Gazetesine ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

Gazetemizi satış noktalarında bulamayan okurlarımız bizleri 0212 343 72 74 (Dahili 495) numarasından arayabilirler.


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