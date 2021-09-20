Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'ın sözlerine yanıt: Gençleri bu kadar önemsiyorsak...
Oyuncu Celil Nalçakan, Cüneyt Arkın'ın gençlerin takılarını eleştiren ifadelerine yönelik bir açıklama yaptı. Daha önce de Arkın'ın sözlerine tepki gösteren Nalçakan bu kez, "Gençleri bu kadar önemsiyorsak onların geleceklerini ciddiye alalım, kulaklarındaki küpeyi değil" diye konuştu.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, yaptığı bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Cüneyt Arkın'ın bu sözlerine, oyuncu Celil Nalçakan sosyal medyadan tepki göstermişti. Nalçakan, usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade ederek şu sözleri kullanmıştı:
"Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"
"SÖYLEYENLERİN KULAĞINA KÜPE OLSUN"
TV 100'ün aktardığına göre, Kuruçeşme Açıkhava’da Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici’nin konserini izleyen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celil Nalçakan, bu konu hakkında ilk kez konuştu.
Büyüklerin gençleri mutlu etmesi gerektiğini söyleyen Nalçakan, "Cüneyt Arkın bizim büyüğümüzdür. Gençlerin dinlediği müziğe, taktığı küpeye takılacağımıza gençlerin cebinde kaç lira var, üniversiteye kaç liraya gidiyor, gençler gidip bir kafeye bir çay içebiliyor mu gönül rahatlığıyla onu düşünmek lazım. Bizim gençleri mutlu etmemiz gerekiyor. Gençleri bu kadar önemsiyorsak onların geleceklerini ciddiye alalım, kulaklarındaki küpeyi değil. Bu da söyleyenlerin kulağına küpe olsun" sözlerini kullandı.
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