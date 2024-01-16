Cüneyt Özdemir'den Fulya Öztürk'e: Sen haberi anlat, kendini anlatma

Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:51

Sınır hattına giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün canlı yayında söylediği sözlere yönelik tepkiler devam ediyor.

Canlı yayında "Az önce konuştuğumuz Tim araziye çıktı" diyen Öztürk'ün konum bilgisi vermesine izleyiciler sosyal medyada tepki gösterirken, bir açıklama da gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Özdemir, "Fulya Öztürk çalışkan bir kardeşimiz" diyerek şunları söyledi:

"Ben editörü olsam Fulya'yı kenara çekip derdim ki; Fulya bak sen gazetecisin haber önde olacak sen önde olmayacaksın derdim. Kardeşi olarak söylüyorum bazen çok öne çıkıyor bu ödediği fatura da onun faturası oluyor. Sen haberi anlat, kendini anlatma çok fazla kendi duygularını anlatıyorsun bir anda sen konuşulmaya başlıyorsun. Bu gazeteciliğin en cazibeli ve en tehlikeli yerlerinden bir tanesidir."

Özdemir daha sonra ise paylaşım yaparak, "Yayın sonrası Fulya mesaj attı 'Eleştirilerinizi ciddiye alacağım' dedi... Kulak vermesine sevindim. Bu çalışkanlığı ile bence çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sınır hattına giden canlı yayında Öztürk, "Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor. Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" ifadelerini kullanmıştı

Sosyal medya kullanıcıları ise Öztürk'ü operasyonla ilgili "açık istihbarat" vermekle suçladı. Öztürk, suçlamalara şu şekilde yanıt verdi:

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."