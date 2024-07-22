Cüneyt Özdemir'in hedef gösterdiği Perihan Koca manipülasyonu anlattı: 'İktidarın tezgahına alet oluyorsunuz!'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:49

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:50

AKP'nin sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa tasarısı TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda tartışılırken gergin anlar yaşandı.

Komisyon görüşmelerinde DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın AKP'li vekillere yönelik ‘şov yapmayın’ ifadesi, sokak köpeklerinden kaçarken kazada yaşamını yitiren bir çocuğun ailesine söylemiş gibi aktarılarak tartışma malzemesi haline geldi.

Sosyal medyada büyüyen tartışmaya Gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı, Koca kendisini "Siyasetin yüz karası" sözleriyle hedef alan Özdemir hakkında "Cüneyt Özdemir aynı rezilliğin ortağıdır" yanıt verdi.

Tartışmaya katılan EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise "Bu operasyona bu kadar gönüllü dahil olmanızın sebebi nedir" diye Cüneyt Özdemir'e seslenerek Perihan Koca'nın yanında olduklarını vurguladı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: SİYASETİN YÜZ KARASI

Sosyal medyada büyüyen tartışmaya Gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı ve DEM Partili Koca’yı hedef alarak şu ifadeleri sarf etti:

“Perihan Koca; bu ismi unutmayalım. 10 yaşında köpekler kovalarken araba kazasında kızını kaybetmiş bir anneye ‘şov yapma’ diye çemkiren bu kadın Türkiye’de siyasetin son yıllardaki en büyük yüz karasıdır. DEM Parti bu vicdansızlığa ne diyecek merak ediyorum!”

KOCA: 'ACILI AİLELERİ PARAVAN YAPMAYIN' DEDİM

Koca ise bu tartışma esnasında, “Acılı aileleri katliam yasasına paravan yapmayın, çocukları kirli siyasetinize alet edip şov yapmayın” dediğini kaydetti.

Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cüneyt Özdemir’in de hayvan katliamını savunan grupla beraber hareket ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Cüneyt Özdemir ve türevleri; AKP’nin acılı ailelerin ardına sığınarak yapmaya çalıştığı tezgahın kullanışlı aparatlarıdır. AKP’li vekillerle kavga ederken ‘Acılı aileleri katliam yasasına paravan yapmayın, çocukları kirli siyasetinize alet edip şov yapmayın’ feryadımızı alıp, Cüneyt Özdemir gibi aparatlar aracılığıyla ‘Mağdur ailelere saldırdılar’ oyunu kurmak istiyorlar.

Yuhh gerçekten!AKP’nin kanlı yasayı meşrulaştırmak için Cüneyt Özdemir gibi isimler eliyle yaymaya çalıştığı yalanlardan ziyade, hakikat nedir diye merak edenler, Dün Enver Aysever ile yaptığımız yayını izlesinler!

Bir kez daha ifade edeyim: AKP ve kullanışlı aparatları mağdur aileler üzerinden şov yapmayı derhal bıraksın! Kanlı yasayı geçirmek için çocukları istismar etmek, insanların acılarını kendine kalkan yapmak rezilce bir politikadır. Cüneyt Özdemir aynı rezilliğin ortağıdır.

AKP çocukları ve acılı aileleri kullanarak rezil kepaze bir tezgah kurmaya çalışıyor. Kanlı yasanızı geçirmek için çocukları istismar etmek, insanların acılarını kendine kalkan yapmak rezilce bir politikadır."

'DAHA ÖNEMLİ NE İŞİNİZ VAR?'

Tartışmayı sürdüren Cüneyt Özdemir ise yeni bir paylaşım daha yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Perihan Koca sizi yayına çağırdık gelmiyorsunuz. Bana hakaret ediyorsunuz ama kaçıyorsunuz, olmaz! Meclis alt komisyonunda ‘Şov yapma’ dediğiniz köpeklerin saldırısı sonrasında çocuğunu kaybetmiş anne ile yayına katılmaktan daha önemli ne işiniz var?"

KOCA'DAN YANIT: GAZETECİLİK YAPMAYI TERCİH ETSENİZ

Bu paylaşımı alıntılayarak bir açıklama daha yapan Koca, Özdemir'in kendisini linç etmeye çalıştığına dikkat çekti ve komisyon görüşmeleri sırasında olacağı için programa katılamayacağını ifade ettiğini söyledi.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Cüneyt bey, keşke yalana ve operasyona devam etmek yerine gazetecilik yapmayı tercih etseydiniz. Üç gündür gazeteciliğin en temel kurallarına bile uymadan yayınlarınızda beni gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialarla linç ettirmeye çalışıyorsunuz. Gazetecinin işi gerçekle olmalı ama siz yalanı yaymayı ve toplumu kutuplaştırmayı seçiyorsunuz.

Hadi siz gazetecilikten nasibinizi almadınız, günlerdir yaptığım yayınlara bakıp; acılı bir anneye 'şov yapma' diye bir kelime kullanmadığımı, o cümleyi kanlı yasa teklifini önümüze sunan iktidar milletvekillerine sarf ettiğimi, 'acılı aileleri kullanmayın, çocukları istismar etmeyin' şeklinde bir mücadele verdiğimi pekala görürdünüz!

Oysa siz AKP’nin katliam yasasını meşrulaştırmak için çocukları kendine paravan yaparak şov yapan iktidarın tezgahına toplumu kutuplaştırmak pahasına alet oluyorsunuz. Yapmayın!

Yayın davetinize verdiğimiz cevap da aynı yalanlarla bezeli, ne yazık ki. Yarın TBMM mesaimiz olduğunu, komisyon toplantısından hemen öncesi olduğu için başka bir saatte ya da başka bir yayına katılabileceğimizi iletmemize rağmen, belirttiğiniz saat dışında bir seçenek olmadığını ilettiniz. Yalan ile yine hedef göstermeyi tercih ediyorsunuz, olmaz. Sizin beni hedef göstermekten daha önemli işleriniz olmalı diye düşünmek istiyorum.

Ama evet, benim yarın katliam yasasının görüşüleceği komisyon toplantısına katılıp, bu yasayı geri çektirtmek için mücadele etmekten daha önemli bir işim yok.

Çünkü sokak hayvanlarını da çocukları da kadınları da emekçi halkımızı da bizden gayri savunup mücadele eden yok!"

Cüneyt bey, keşke yalana ve operasyona devam etmek yerine gazetecilik yapmayı tercih etseydiniz.

Üç gündür gazeteciliğin en temel kurallarına bile uymadan yayınlarınızda beni gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialarla linç ettirmeye çalışıyorsunuz.

Gazetecinin işi… pic.twitter.com/tBgLSqheQV — Perihan Koca (@PerihanKoca) July 21, 2024

SEVDA KARACA'DAN KOCA'YA DESTEK: YAPTIĞINIZ GAZETECİLİK DEĞİL, TETİKÇİLİK

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da tartışmaya dahil olarak Perihan Koca'ya destek verdi.

Komisyonda yaşananlara dair tanıklıklarını anlatan Karaca, Özdemir'in yaptığını gazetecilik olmadığının altını çizerek Koca'ya dönük linçte Koca'yı yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Karaca, "Hem iktidarın halk düşmanı politikalarına, hem de linçci güruhların saldırılarına karşı dayanışmamız ve ortak mücadelemiz var" dedi.

Karaca'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Cüneyt Özdemir, sizin yaptığınız gazetecilik değil, tetikçilik. Biz komisyondaydık, gözlerimizle gördük, anı yaşadık. Perihan vekilin anlattığı gibi yaşandı her şey.

Manipülasyona başvuran, ailelerin acısını istismar eden AKP oldu. Bunu da her konuşmamızda teşhir ettik. Yalana ve operasyona başvuran iktidarın tümüyle gerçek dışı olan bu yalanının bir parçası olma konusundaki bu hevesinizin nedeni nedir? Hak savunucusu bir kadın vekili linç ettirme gayretinizin sebebi nedir?

Bu konu bizzat iktidar tarafından halkı ayrıştırma, kutuplaştırma meselesi olarak kullanılırken, bu operasyona bu kadar gönüllü dahil olmanızın sebebi nedir? Bunun neresi gazetecilik?

Lincine ortak olduğunuz kadın milletvekillerini "kolay lokma" olarak görüyor olabilirsiniz. Unuttuğunuz bir şey var. Tek tek her biri bizzat sokağın, halkın, mücadelenin içinden gelen kadınlar olarak yan yanayız ve birlikte güçlüyüz. Hem iktidarın halk düşmanı politikalarına, hem de linçci güruhların saldırılarına karşı dayanışmamız ve ortak mücadelemiz var! Perihan vekilin yanındayız."