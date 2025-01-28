‘Çürük ayaklar üstünde iskele büyütülmez’

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi iskelesinin büyütülmesi için ihaleye çıkarma süreci yaşanırken Ordu Çevre Derneği, Ordu İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

‘Çürük ayaklar üstünde iskele büyütülmez’
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Yapılan açıklamada, iskelenin büyütülmek istenmesine karşı olunmadığı vurgulanarak iskelenin ayaklarının 68 yıllık olduğunu ve dayanıklılık ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yaşanabilecek felaketlerin önlemek amacıyla projenin iptali için dava açıldığı belirtildi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen, “Yıllardır önlem alınmadığı için felaketler yaşıyoruz. Biz bugünden uyarımızı yapıyoruz ve felaketi önlemek için Ordu İdare Mahkemesi’ne projenin iptali için davamızı açtık. İskelenin yapımına karşı değiliz. Eski ayakların değiştirilmesi ya da güçlendirilmesi yolunda proje değişikliği önerdik. Ancak projeye ‘ÇED Olumlu’ kararı verildi. Bu nedenle dava açtık” dedi.


Etiketler: #Ordu #Ordu Çevre Derneği #iskele

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