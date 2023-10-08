ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel: Emeklerimiz boşa gitmedi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 100 bin kız çocuğuna burs verme hedefini Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirdi. ÇYDD bu kapsamda dün İstanbul’da “Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” buluşması geçekleştirdi.

‘ATATÜRK’ÜN ARMAĞANI’

Program ilk olarak Prof. Dr. Türkan Saylan’ın İstanbul Zincirlikyu Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan anma töreniyle başladı, ardından Levent İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti. Programın sunuculuğunu gazeteci Özlem Gürses üstlendi.

Törende konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel sözlerine, “Bugün benim de burda olmamı sağlayan büyük önder gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize armağan ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşındayız. 100. yılımız kutlu olsun” diyerek başladı. Yüksel, Haziran 2023 itibariyle 104 bin 950 kız çocuğunu okuttuklarını belirterek “Emeklerimizin boşa gitmediğini görüyor olmanın sevinci içerisindeyim” dedi.

Yüksel konuşmasında ÇYDD’nin ilk yıllarında Türkan Saylan’la yürüttükleri çalışmalarla ilgili anılarından bahsetti. Programın devamında, çeşitli sektörlerden, alanında başarılı olan ÇYDD bursiyerleri hikâyelerini ve deneyimlerini anlattı. Programda yazar Ayşe Kulin, gazeteci ve yazar Demet Cengiz ve iletişim yöneticisi Sibel Asna’nın katılımlarıyla “Çağdaş Türkiye’nin Gelecek Güvencesi Türkan Saylan’ın Kızları” başlıklı bir panel de düzenlendi.