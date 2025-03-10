ÇYDD'den İzzet Çapa açıklaması: 'Derneğimiz hesabına böyle bir bağış geçmemiştir'

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş insanı ve yazar İzzet Çapa’nın son kitabının gelirlerinin derneğe bağış için toplu olarak satın alındığına ilişkin iddialar üzerine "Derneğimiz hesabına böyle bir bağışın geçmediğini belirtiriz" açıklaması yaptı.

ÇYDD'den İzzet Çapa açıklaması: 'Derneğimiz hesabına böyle bir bağış geçmemiştir'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:18

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş insanı ve yazar İzzet Çapa’nın son kitabının gelirlerinin derneğe bağış için toplu olarak satın alındığına ilişkin iddiaları yalanladı.

ÇYDD'den yapılan yazılan açıklamada şöyle denildi:  

"İş insanı ve yazar İzzet Çapa’nın son kitabının gelirlerinin derneğimize bağışlandığı ve kitabın derneğimize bağış için toplu olarak satın alındığına ilişkin sosyal medya hesaplarında haberler / paylaşımlar olduğunu görmekteyiz. 

Şeffaflığı ve güvenilirliği ile kamuoyunda yüksek saygınlığı olan bir sivil toplum örgütü olarak, kurumumuzun süreçleri ve bilgisi dışında yapılan bu paylaşım ve haberleri onaylamadığımızı, adı geçen yazar ile bir bağış sözleşmemiz olmadığını dolayısıyla derneğimiz hesabına böyle bir bağışın geçmediğini belirtiriz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."


Etiketler: #ÇYDD #izzet çapa

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