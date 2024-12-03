D-100 kara yolunda hareketli dakikalar... Torpil patlatıp, polise bıçak çekti!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:49

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:23

D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti. Polislerce vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamasıyla kaydedildi.