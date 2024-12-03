D-100 kara yolunda hareketli dakikalar... Torpil patlatıp, polise bıçak çekti!

Bahçelievler'de D-100 kara yolunda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken kişi vurularak yakalandı.

D-100 kara yolunda hareketli dakikalar... Torpil patlatıp, polise bıçak çekti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:49

D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti. Polislerce vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamasıyla kaydedildi.


Etiketler: #bıçak #Saldırgan #torpil #yaralı

İlgili Haberler

Bolu'da hareketli anlar: Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği!

Bolu'da hareketli anlar: Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği!
Sakarya'da hareketli gece: Eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi!

Sakarya'da hareketli gece: Eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi!
Gerçek sonradan anlaşıldı: Valiz hareketli anlara neden oldu

Gerçek sonradan anlaşıldı: Valiz hareketli anlara neden oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler