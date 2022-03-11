D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.
Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.
TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.
İlgili Haberler
- Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
- Ankara'da ulaşıma zam
- Kar altında çok sert doğalgaz tepkisi: 'Onların zamlarından kafamız durdu'
Video Haberler
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
- İstanbul kara teslim oldu: Yağışlar ne kadar sürecek?
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Dünya Sağlık Örgütü’nden Ukrayna'ya kritik uyarı
- Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu!
- Sabiha Gökçen'de uçuşlara kar engeli
- Rusya’da Instagram’a erişim engellendi
- Adil Gevrek trafik kazası geçirdi!
- Bolu Dağı D-100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
- Koca, salgının tehdit olmaktan çıktığını savundu!
- İYİ Parti'de kavga: 2 kişi hastanelik oldu
- Azerbaycan'dan Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif
- Biden'dan '3. Dünya Savaşı' çıkışı