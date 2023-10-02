D-100'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapatırken 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D-100 karayolunda saat 16.00 sıralarında 3 kamyonet, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapanırken araçta sıkışan kamyonet sürücüsü İ.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce kurtarılan İ.A., ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken 1 saatlik çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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