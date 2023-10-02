D-100'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapatırken 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 18:31
D-100'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D-100 karayolunda saat 16.00 sıralarında 3 kamyonet, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapanırken araçta sıkışan kamyonet sürücüsü İ.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kurtarılan İ.A., ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken 1 saatlik çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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