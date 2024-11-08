D-650’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 13:02

Feci kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan E.Ç. kontrolündeki 34 FZM 77 plakalı hafif ticari araç ile M.A.E. idaresindeki 54 AGD 661 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Çarpışmanın etkisi ile sürücüler E.Ç. ve M.A.E. ile araçlarda bulunan F.Ç., B.A.E. ve A.Ö. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Konunun haber verilesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.