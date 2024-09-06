D-650’de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda hasta nakli yapan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans devrildi. Kazada 3’ü sağlık personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Karasu Devlet Hastanesi’nden, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta nakli yapan F.Y. (29) kontrolündeki 54 FM 526 plakalı ambulans, Sinanoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü F.Y., sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile ambulans içerisinde bulunan hasta A.A. (34) yaralandı. Yaralılar, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen diğer sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.
Etiketler: #Adapazarı #Ambulans #sakarya
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