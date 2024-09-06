D-650’de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda hasta nakli yapan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans devrildi. Kazada 3’ü sağlık personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:33
D-650’de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, sabah saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Karasu Devlet Hastanesi’nden, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta nakli yapan F.Y. (29) kontrolündeki 54 FM 526 plakalı ambulans, Sinanoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü F.Y., sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile ambulans içerisinde bulunan hasta A.A. (34) yaralandı. Yaralılar, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen diğer sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #Adapazarı #Ambulans #sakarya

İlgili Haberler

Otokar'ın son teslimatı üretim üssü Sakarya'ya

Otokar'ın son teslimatı üretim üssü Sakarya'ya
06 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

06 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Amedspor maçına 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesiyle gittiler: 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı

Amedspor maçına 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesiyle gittiler: 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler