Damla öğretmen 2 çocuğu ile enkaz altında yaşamını yitirdi
Adıyaman'da enkaz altında kalan öğretmen Damla Çin Yörü (33) çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Yörü yaşamını yitirdi. Eşi İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü, çocukları Tarık ve Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.
Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.
7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek.
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