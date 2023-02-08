Kahramanmaraş'ta enkazın altında annesinin emzirdiği bebek kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Masal bebek ve hamile annesi, 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annesinin, Masal'ı emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Seslerin yoğunlaştığı yere odaklanan Ankara itfaiyesinin de bulunduğu ekipler, 56'ncı saatte Masal bebeğe ulaştı.
Masal, ilk müdahalenin ardından kendisini ambulansta bekleyen enkazdan daha önce kurtarılan babasına götürüldü.
Masal bebeğe sarılan baba, gözyaşlarına boğuldu. Baba, uzun süre kızını sarılarak öptü.
Kısa süre sonra da Masal'ın hamile annesi, sağ çıkarıldı. Annenin, enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi.
Hamine anne, baba ve Masal bebek, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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