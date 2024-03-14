Damper yüksek gerilim hattına değdi... Ağır yaralandı!

Kocaeli'nde TIR'ın damperinin yüksek gerilim hattının tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 19:24
Damper yüksek gerilim hattına değdi... Ağır yaralandı!
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Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Maden Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 LJ 076 plakalı TIR'ın sürücü Orhan S., damperi kaldırarak araçtan aşağıya indi.

O esnada damper, yüksek gerilim hattının tellerine değdi. Orhan S., araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olayı gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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