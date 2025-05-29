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Danıştay'dan Cumhurbaşkanlığının 'Kafkasör' kararına iptal!

Danıştay'dan Cumhurbaşkanlığının 'Kafkasör' kararına iptal!

29.05.2025 12:55:00
Güncellenme:
ANKA
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Danıştay'dan Cumhurbaşkanlığının 'Kafkasör' kararına iptal!

Yeşil Artvin Derneği, Kafkasör Turizmini Koruma ve Geliştirme Bölgesi’nin daraltılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini açıkladı. Avukat Bedrettin Kalın, kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onandığını ve itiraz yolunun kapandığını belirtti.

Yeşil Artvin Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kafkasör Turizmini Koruma ve Geliştirme Bölgesi’nin daraltılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini bildirildi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bedrettin Kalın da yaptığı açıklamada, kararın 15 Mayıs 2025 itibariyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onandığını ve itiraz yolunun kapandığını belirterek, "kararın kesin ve bağlayıcı olduğunu" ifade etti.

Kalın ayrıca, bölgede maden işletmesine ilişkin Rize İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yarın keşif yapılacağını bildirerek, “Heyet hangi noktada inceleme yaparsa, halkımızla birlikte orada olacağız. Varlığımızı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


İlgili Konular: #Danıştay #Artvin #Cumhurbaşkanlığı Kararı

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