Darıca'da sır olay: Cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:26

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:27

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde saat 12.30 sıralarında silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu.

DURUMU AĞIR

Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.