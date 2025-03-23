Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:58

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Eurocities Başkanı Dario Nardella, Floransa’da protesto gösterilerinin yapılacağını duyurdu. Peki, Dario Nardella kimdir? Dario Nardella nereli? İşte ayrıntılar...

DARIO NARDELLA KİMDİR?

Dario Nardella 20 Kasım 1975 tarihinde İtalya'da doğdu.

26 Mayıs 2014'ten 26 Haziran 2024'e kadar Floransa Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Floransa'nın ilk dönemde iki kez seçilen ilk belediye başkanıdır. Aynı zamanda belediye başkanı seçilinceye kadar 17. yasama döneminde Demokratik Parti milletvekili olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2024'ten beri Orta İtalya seçim bölgesinden Avrupa Parlamentosu milletvekilidir.

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bugün gerçekleştirilen ve akşama kadar sürmesi beklenen protesto gösterilerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.