Datça’da 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesinde bindikleri fiber teknenin motoru arız yapan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik'ten yardım istedi.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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