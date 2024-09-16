Datça’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Datça’da 15 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:00

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot durduruldu.

Lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmen yakalandı.


Etiketler: #muğla #Datça #kaçak göçmen

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