Datça’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:00

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot durduruldu.

Lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmen yakalandı.