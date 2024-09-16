Datça’da 15 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot durduruldu.
Lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler: #muğla #Datça #kaçak göçmen
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