Datça’da Yunanistan'ın geri ittiği 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde iki ayrı düzensiz göçmen grubunu Türk karasularına geri itilmesi sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Açık denizde 2 can salı içinde sürüklenen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.
BİR GECEDE İKİ GERİ İTME
İlk grubun kurtarılmasının ardından bu defa lastik bot içinde bir grup düzensiz grubun açık denizde sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motorları sökülen lastik botlar içinde 20 düzensiz göçmen ile karşılaşan ekipler, aynı gece iki geri itme olayında toplam 62 düzensiz göçmeni kurtardı.
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