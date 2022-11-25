Dava dosyası sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet sistemi üzerinden dava dosyası sorgulama yapılabilir mi?
Mahkeme dava dosyalarını sorgulamak isteyen yurttaşlar, bu işlemi nasıl ve nereden yapacaklarını merak ediyor. Peki, dava dosyası sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet sistemi üzerinden dava dosyası sorgulama yapılabilir mi? Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulama nasıl yapılır?
Yurttaşlar, devlet işlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için internet üzerinden erişebilecekleri hizmetleri araştırıyor. Adalet Bakanlığı, makheme dava dosyalarını sorgulamak isteyen yurttaşlar için internet üzerinden hizmet veriyor. Yurttaşlar, ''adıma açılmış dava dosyasını nasıl sorgulayabilirim?'' sorusuna da cevap arıyor. Devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-Devlet'ten dava dosyaları sorgulanabiliyor. İşte ayrıntılar...
E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN DAVA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Dava dosyalarını sorgulamak isteyen yurttaşlar, e-Devlet sistemine T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp, arama butonuna ''Adalet Bakanlığı'' yazarak, çıkan arama sonuçlarından ''Dava Dosyası Sorgulama'' kısmına tıklayıp, dava dosyalarını görüntüleyebilir.
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