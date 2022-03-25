'Davet ettik, Bay Kemal gelmedi' diyen Erdoğan'a CHP'li Özgür Ceylan'dan tepki

25 Mart 2022 Cuma, 20:23

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Tokat Havalimanı açılışında "Davet yaptık, Bay Kemal gelmedi" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Ceylan, "Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Tokat Havalimanı açılışında, "Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık. 'Siz de gelin, beraber açalım' dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. 'Ya gelin de bu heyecanı birlikte yaşayalım' dedik ama gelmediler. Biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık. Japonya bir numaraydı. Biz onları da geçtik 1 numara biz olduk. Eskiden saatlerce beklenirdi. Ama şimdi 6 dakika" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Özgür Ceylan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sultan;"Muhalefet konuşuyor. Muhalefeti davet ettik, gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi" demiş. Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına. Bir atasözümüzü hatırlatmak isterim, Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme" dedi.

"YÜKLENİCİYE GÜNLÜK 675 BİN EURO ARTI KDV ÖDÜYORSUN"



Ceylan, şunları söyledi:

1915 Çanakkale Köprüsü açılış daveti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek'in danışmanına KGM'nin unvanını bilmediğimiz bir memuru tarafından WhatsApp üzerinden gönderilmiş, tarafıma ise davet dahi yapılmamıştır. Katılmamamızdan neden bu kadar rahatsız bu da ayrı bir soru tabi.





Biz 1,5 yıl ek garanti yani milletin sırtına yük vurdunuz diyoruz kızıyorlar. Sen günlük 675 bin Euro artı KDV ödüyorsun yükleniciye. Neden fazladan 1,5 yıl daha katlanıyoruz bu maliyete sorusu rahatsız ediyor.